Artistas venezolanas celebraron el Día de las Madres

Este domingo 8 de mayo fue celebrado el Día de la Madres en Venezuela, y fueron muchas las artistas venezolanas que compartieron a través de sus cuentas de Instagram su manera de celebrarlo.

La influencer venezolana Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, enterneció a sus seguidores de Instagram con una serie de fotografías familiares, junto a su esposo Andy, y sus tres hijas Avril, Luna y Sienna.

Norkys Batista compartió: “SER MAMÁ, Cualquiera pensaría que ser mamá es fácil, y NO, no lo es, no hay un manual, y cada mujer lo ve diferente…” escribió Batista junto a un carrete de fotos compartidas en las que está junto a su hijo Sebastián. Por su parte Viviana Gibelli celebró el día junto a sus dos hijos, y publicó una serie de fotos acompañada de la frase: “Lo tengo todo… ♥️ Feliz Dia De La Madre!”

Andreina Castro compartió un carrete de fotos de su pequeña hija junto a su madre, y escribió: ” Hoy es un día para honra a nuestras mamás y yo hoy la honro, la celebro y le doy gracias a Dios y la Virgen por abrazarla todos los días de mi vida. Mamá eres todo para mí, gracias infinitas por estar a mi lado hoy y siempre…”

Por otro lado, muchas madres venezolanas que se dieron cita en el evento organizado por Melany Miller, en su primera edición: “Soy Una Mamá Integral” un evento en el que se exhibieron productos, servicios, así como también las madres se llenaron de conocimientos a través de conferencias gratuitas. Mismo evento en el que la actriz, Astrid Carolina Herrera, contó con un stand de exposiciones en el que compartió con su hija.

Mariángel Ruiz compartió un video junto a su hija, su madre y tía, y escribió: “Celebro a mi hija, a mi mamá, a mis tías y amigas, a Zuly que me ayudo a criar a mi hija, y a todas las madres.”

Asimismo, Rosmeri Marval compartió una foto junto a su hijo Gael, acompañada de un hermoso mensaje: “Nada se compara con ser tu mami… gracias por ser el amor más lindo del mundo y darme el título más importante de mi vida!!! Feliz día a todas las mamis ”