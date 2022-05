Bono ofreció un concierto por la lucha de Ucrania

El cantante irlandés Bono, del grupo U2, dio este domingo un concierto en una estación del metro de Kyiv, durante el cual elogió la lucha de Ucrania por la “libertad” y pidió que llegue pronto la paz.

Desde la plataforma de una estación del metro de la capital ucraniana, el legendario músico, de 61 años, y el guitarrista The Edge, interpretaron varios clásicos del grupo, como “Sunday Bloody Sunday”, “Desire” o “With or without you”.

“El pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad”, dijo el cantante.

“Rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz”, añadió.