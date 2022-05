Ángel Molina: El joven director de orquesta que representará a Venezuela en Hiroshima

|| Yirvis Vásquez / Fotos Cortesía

Cursa licenciatura en música, mención dirección orquestal en Unearte y paralelamente, estudia en el conservatorio de música Simón Bolívar

Venezuela se cataloga por tener gente talentosa, animadores, actores, compositores, bailarines, cantantes y músico, que han dejado el nombre del país en alto.

En esta oportunidad, el talentoso musico aragüeño, Ángel Molina fue seleccionado como único representante de Venezuela en la competición Próxima Generación en Hiroshima -Japón, en el área de dirección orquestal, en que deberá hacer presencial el venidero 5 de agosto, lo que significa para él un gran impulso y un reto gracias a sus destrezas, disciplina y amor por lo que hace.

En entrevista exclusiva para El Periodiquito, el artista contó los detalles de cómo fue seleccionado en este evento, además de compartir sus inicios en la música.

Molina detalló que una vez se enteró de esta presentación, se postuló ya que sabía que contaba con todas las cualidades y lo logró.

“Lo vi por una página, cumplí con los requisitos y envié un video que me solicitaron, gracias a Dios fui seleccionado para representar a mi país y como único latinoamericano, por lo que dejaré el nombre de Venezuela en alto”.

SIEMPRE FUE UN SUEÑO

Ángel destacó que siempre fue un sueño representar a Venezuela y llegó la hora, lo que agradece y valora mucho.

“Desde que estoy en la música mi mamá es y será mi pilar, siempre le decía mamá quiero representar a mi país, a mi estado Aragua, a mis núcleos y me he formado, quiero hacerlo y mira, llegó la hora de demostrar de qué estamos hechos los venezolanos. Allá no seré Ángel, seré Venezuela”.

Aseguró que para estos logros se debe tener amor y fe por lo que se hace.

“esta es la clave: prepararse, porque las oportunidades llegan y hay que estar listo para darlo todo, vivir el proceso, aprender y crecer como persona. Los sueños sí se cumplen y hay que trabajar por ellos”.

DE ARAGUA PARA EL MUNDO

Ángel nació en Cagua, estado Aragua, cuando era niño soñaba con ser veterinario, pero un día comenzaron a construir cerca de su hogar un núcleo de El Sistema de Orquestas y se acercó con su mamá para saber bien qué harían allí.

Más tarde, el núcleo abrió y la música lo atrapó. Con 13 años inició su admirable repertorio y tiempo después el violín se convirtió en el hilo conductor de su aprendizaje constante.

“Inicié en el núcleo de Cagua Rubén Carillo, en los distintos programas que ofrecían, la flauta dulce y la catedra de coro, ahí me asignaron mi instrumento que es el violín y formé parte de la orquesta infantil para más adelante pasar a la juvenil”.

Molina aseguró que desde que inició siempre admiró la figura de la persona que los dirigía. “Durante todo este proceso de infantil y juvenil me llamó la atención el papel del director, esa persona que nos daba la clase, cómo eso influía en mí, cómo dirigía, la energía, me preguntaba ¿algo hace esta persona que influye en mí y mis compañeros?”.

A los 15 años le comentó a su entonces maestro, Miguel Sánchez, que quería dirigir y no dudó en darle la oportunidad.

“Recuerdo que fue en el mes de febrero cuando el Sistema estaba cumpliendo 40 años y fue el último concierto que se hizo de celebración del núcleo, donde me dieron la oportunidad de dirigir y mis compañeros y profesores quedaron sorprendidos, eso fue el inicio de todo hasta ahorita”.

Entre las anécdotas, el músico que hoy cuenta con 22 años, detalló que lo enviaron a una formación de encuentro de directores de todo el país y él era el único menor de edad.

“Había más de 40 directores y yo con tan solo 15 años, fui y aprendí mucho, además de conocer maestros que veía por Youtube y supe que esto era lo que quería”.

A la fecha Molina ha podido dirigir distintas orquestas del territorio nacional, como parte de su trabajo y preparación.

UNA MANO AMIGA

Debido a la premura del viaje y lo costoso del hospedaje, entre otros gastos, el artista inició una campaña a través de Gofundme para representar a Venezuela.

“Me dirijo a ustedes para comentarles mi situación, ya que no cuento con los recursos económicos necesarios para poder costear el boleto de avión, estadía y comida durante los 12 días de competencia”.

Cualquier gesto de ayuda será bien recibido. Si no puedes donar, comparte. ¡Cada paso o triunfo también será de ustedes! ¡Muchísimas gracias a todos! Se lee en el copy de su campaña: https://gofund.me/bf1f50fb