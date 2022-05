James Hetfield, de Metallica, rompió a llorar en pleno concierto en Brasil

El vocalista de Metallica, James Hetfield, protagonizó este fin de semana una imagen poco habitual. Durante un concierto en Brasil, dejó ver su lado más sensible sobre el escenario y no pudo contener las lágrimas.

En su discurso, James Hetfield, de 58 años, afirmó que antes de subir al escenario se sentía inseguro y un poco “viejo”, pero al ver la respuesta de sus compañeros, en conjunto con la del público, aseguró que ya no se sentía “solo”.

“Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que hablé con estos chicos y me ayudaron, así de simple”, fueron las palabras de Hetfield en medio del escenario del estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil, recalcando el papel que tuvieron sus compañeros de banda.

“Me abrazaron y me dijeron que si me sentía mal en el escenario, me iban a apoyar. Ahora, viéndolos a todos ustedes aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”, mientras no paraba de llorar.

También reveló los inconvenientes que le han surgido a lo largo de los últimos años debido a la pandemia del covid-19, por la que la mítica banda tuvo que suspender su gira mundial.