Il Divo y Kany García llenaron de romanticismo la noche caraqueña

Tal y como se tenía previsto, la última semana de mayo estaría repleta de eventos musicales en el país, por lo que el pasado miércoles la ciudad Capital de Venezuela, se llenó de romanticismo y espectaculares voces con las presentaciones del grupo italiano Il Divo y de la dulce voz de la puertorriqueña Kany García.

Tras un vuelo perdido en Panamá que retrasó por más de tres horas su presentación, el cuarteto vocal de ópera masculino dejó boquiabierto a los presentes con la potencia de su voz e infinita elegancia en una presentación que dedicaron a su compañero Carlos Marín, quien murió el año pasado, tras sufrir complicaciones derivadas del COVID-19. Asimismo, agradecieron a Steven LaBrie que se uniera a ellos para complementar su trabajo en vista de la desaparición física de Carlos Marín.

Ante la mirada y los oídos de quienes se encontraban en el recinto capitalino, 10 años después de la última vez, Il Divo cumplió la promesa e interpretó parte de sus grandes éxitos, canciones que incluyeron en sus discos Il Divo (2004), Ancora (2005), Amor & pasión (2015), Timeless (2018) y For once in my life: A celebration of Motown (2021), entre otros.

Kany García rindió tribu to al amor sin etiquetas

Ni la infatigable lluvia que cayó en Caracas este miércoles 24 de mayo logró sabotear el concierto de Kany García. “Damas y caballeros, Kany García”, es escuchó en la sala, del Teresa Carreño, cunado después de las 9:00 pm salió a deleitar a su fanaticada.

“La libreta” bautizó el encuentro “Soy yo” le siguió y, finalmente, pudo dar sus primeras palabras hacia el público venezolano. “¡Estar en Caracas es lo mejor qué hay!”, gritó. “¡Se siente de p*@+ madre! .

Media hora del show había transcurrido cuando se ella misma se dio el chance de hablar sobre la comunidad y el colectivo LGBT, ahora reconocido como LGBTQIA+. “Amar sin juzgar es el norte. Sin géneros y sin prejuicios… La música, hoy, es lenguaje del amor”, manifestó.

Elogió a Franco De Vita

“Les quiero contar un cuento”, dijo resumiendo cómo su vida dio cuando conoció a: el venezolano Franco De Vita. “Una visita a Puerto Rico de ese caballero cambió el curso de mi historia”, recalcó. “Por él, renuncié al bar al que tanto me aferraba. Debido a él seguí mi sueño. Por eso es que este país significa tanto para mí”, destacó.