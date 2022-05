Dua Lipa sufrió una fuerte caída durante un concierto en Italia

La cantante Dua Lipa sufrió una caída cuando interpretaba tema Be The One, durante el último concierto de su tour en Milán, Italia; por la gira de su álbum Futere Nostalgia.

El hecho se viralizó por la redes sociales. En las imágenes se observa a la artista vestida con una especie de braga fucsia ajustada y botas largas; bailaba con su equipo de trabajo.

De repente tiene un tropezón que la dejó en el suelo. Sin embargo, y de forma inmediata uno de los integrantes de su cuerpo de bailarines la toma por los brazos y logra levantarla.

A pesar de lo ocurrido, los seguidores de la famosa cantante le aplaudieron y el espectáculo continúo.

Sin embargo, algunos medios recordaron que no sería la primera vez que ocurre un incidente en un concierto de Dua Lipa.

En marzo, durante su presentación en Washington D.C., Estados Unidos, cuando interpretaba la canción New Rules a Dua Lipa se le cayó su micrófono.

Tras unos movimientos de la coreografía, en un descuido la británica arrojó el micrófono al suelo sin poder encontrarlo.

Segundos después, uno de los técnicos de su staff le alcanzó un micrófono a Dua Lipa para que pudiera continuar su concierto.

D2001