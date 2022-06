Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra Amber Heard

Este miércoles se llevó a cabo la tercera jornada de deliberación y se conoció el veredicto final del caso por difamación entre las celebridades Johnny Depp y Amber Heard.

El jurado falló a favor de Johnny Depp y determinó que su exesposa Amber Heard sí cometió difamación en su contra con su artículo en ‘The Washington Post’ en el que se presentaba como víctima de maltrato doméstico.

Aunque Depp había demandado a Heard por 50 millones de dólares, la Corte determinó que la actriz deberá pagar 15 millones de dólares a su exesposo, 10 millones por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos.

Debido a que se trata de un caso civil y no de uno penal, el jurado no determina quién es culpable o inocente, ya que no hay un delito que juzgar. Por esta misma razón, Amber Heard, quien perdió el caso, no recibirá cargos penales ni pasará tiempo en prisión.

Con información de El Tiempo