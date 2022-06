“Spider-Man: No Way Home” regresará en versión extendida

La última entrega arácnida de Sony Pictures y Marvel Studios, “Spider-Man: No Way Home”, se reestrenará en cines con una versión extendida a través de varias escenas inéditas y la promesa de que será un corte incluso más divertido, todo ello gracias a numerosas escenas eliminadas protagonizadas por los tres Spider-Man.

Así lo anunciaron las productoras cinemátográficas, confirmando que este nuevo corte llamado “Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version” llegará a los cines el próximo 2 de septiembre de 2022 en salas de Estados Unidos y Canadá, con más países aún por anunciar.

Y es que uno de los grandes ganchos de este reestreno en cines es disfrutar de las no pocas escenas eliminadas que finalmente no llegaron al montaje final y en las que vemos diferentes conversaciones entre los tres Spider-Man, es decir, Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Además, y tal y como sugiere el nuevo y generoso título de esta versión, será para animar a los fans a acudir de nuevo al cine y seguir aumentando una recaudación ya de por sí más que espectacular.