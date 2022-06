Preparan secuela de Game of Thrones centrada en la vida de Jon Snow

HBO Max prepara una secuela de Game of Thrones centrada en el personaje de Jon Snow, interpretado durante ocho temporadas de la taquillera serie por Kit Harington. Según The Hollywood Reporter, el actor británico ya dio el visto bueno al proyecto para continuar la historia desde un rol protagónico.

En la última tempora de GoT, Jon Snow descubre que su verdadero nombre era Aeron Targaryen, un potencial heredero al trono de hierro. En el episodio final, él se exilia de Westeros y viaja al Gran Muro del Norte para dejar su vieja vida detrás. Por su papel, Harington fue nominado dos veces a un premio Emmy.

Si bien la secuela sobre Jon Snow está en desarrollo, la decisión no significa que haya una luz verde definitiva. Como cita el sitio Cultura Ocio, HBO ya canceló su primera serie derivada de Game of Thrones, luego de rodar el piloto e invertir diez millones de dólares. Se trataba de una precuela ambientada miles de años antes que la serie original, incluso antes de que los Targaryen conquistaran Poniente, que iba a protagonizar Naomi Watts.

No obstante, la situación es distinta para House of the Dragon, la precuela que recrea la historia apenas 200 años antes de la ficción que se convirtió un éxito durante sus ocho temporadas. HBO ya comunicó que emitirá el esperado primer capítulo el domingo 21 de agosto, y luego estará disponible en su plataforma de streaming.

Tras su paso por Game of Thrones, Harington ha aparecido en el universo de Marvel, como uno de los personajes de Eternals en 2021. Además, encarnó el papel principal en la producción en vivo de Enrique V, basada en una obra de William Shakespeare, del Teatro Nacional de Londres.

Con información de El Nacional