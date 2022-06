Alexandra Braun y Adrían Delgado se dieron el “Sí, acepto”

La actriz Alexandra Braun y su pareja el actor Adrián Delgado se dieron el sí ante las autoridades, el pasado miércoles.

Los seguidores no dudaron en reaccionar, y dejar sus felicitaciones a los actores venezolanos, por su compromiso: “Aleluyaaaaaaa, felicidades nos vemos en la iglesia si Dios quiere”. “Que les llueva el Amor de Enero a Diciembre”, “Felicidades y feliz vida juntos…”, “Muchas felicidades y bendiciones para ambos. Se les quiere montones”.

Mediante una entrevista, la pareja artística reveló la fecha de la boda eclesiástisca, además, Alexandra Braun confesó quien la va a ayudar con el look de su días especial. La actriz comentó: “La fecha en octubre, es una fecha para nosotros especial, y bueno José María Almeida fue mi diseñador en el Miss Venezuela, en el Miss Tierra y todo, me acompañó durante muchísimo tiempo como amigo especial de la casa y él siempre me decía: El día que te cases yo te voy a hacer tu vestido”.