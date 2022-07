¿Por qué Shakira no quiso colaborar con Karol G?

La cantante Karol G se convirtió en una de las grandes exponentes femenina de la música urbana llegando a colaborar con grandes artistas de la industria, sin embargo, confesó que con Shakira no lo ha podido lograr.

Durante una entrevista transmitida por YouTube la colombiana habló de su intento fallido por realizar una colaboración con la intérprete de “Te felicito”.

“La Bichota” quería grabar su canción “Punto G” junto a Shakira, por lo que contactó a la disquera de la cantante, les envió la canción y esperó la respuesta.

“No me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil. ¿Qué era lo peor que me podía pasar?”, contó Karol G.

Reveló que la respuesta que recibió por parte de la disquera de su colega fue un “no”. “No digo que fue ella y no quiere cantar conmigo, no, a su equipo a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar; mandamos la canción y no se dio”.