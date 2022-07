Autoridades mexicanas rastrean cuentas de “La Gaviota” Angélica Rivera

Medios de comunicación reportaron que La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, tambien rastreó las cuentas de Angélica Rivera, ex Primera Dama de México, como parte de la investigación sobre las operaciones y situación patrimonial de su ex esposo, el ex presidente, Enrique Peña Nieto.

Un conocido periódico mexicano tuvo acceso a la investigación y señaló que “La Gaviota”, como también se le conoce en el medio del espectáculo, así como familiares directos de ella, utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express con las que acumularon retiros y pagos por 112.5 millones de pesos de 2013 a 2019.

Angélica Rivera consumió 10.4 millones de pesos de 2013 a 2017 en una de las tarjetas, mientras que su hermana, Adriana Rivera, realizó retiros por 27.9 millones de pesos entre 2017 y 2019, en otra tarjeta.

Adriana Rivera está relacionada con un famosa empresa organizadora de eventos en México, que habría obtenido contratos gubernamentales por más de 500 millones de pesos en 2016, durante la Administración de Peña Nieto.

Además, las hermanas adquirieron un inmueble con valor de 775 mil pesos en febrero de 2017 y Adriana emitió al menos dos cheques por 1.5 millones y 530 mil pesos en octubre de 2016 y diciembre de 2018, respectivamente. Actualmente las investigaciones se encuentran en desarrollo.