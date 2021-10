El venezolano Víctor Drija, conocido por protagonizar la exitosa serie juvenil “Somos tú y yo”, ocasionó burlas en las redes sociales tras asegurar que lo confunden con un famoso actor de la industria cinematográfica.

Todo empezó, porque Drija a través de sus historias de Instagram, publicó un vídeo donde reveló que desde que llegó a California, algunas personas en la calle lo confunden con el actor estadounidense, Brad Pitt.

“Estoy sorprendido con la cantidad de gente, no sé por qué, que me ha parado y me dicen: “Excuse me, ¿are you Brad Pitt?” (Disculpa, ¿eres Brad Pitt?) Yo me imagino que es porque estamos en Los Ángeles, pero nunca me habían dicho que me parezco a Brad Pitt” expresó Víctor.

El intérprete de “1,2,3”, mencionó que desde que se bajó del avión le han señalado su parecido con el ganador del Oscar, por lo que les preguntó a sus fanáticos si era cierto esto. Ante sus declaraciones, sus seguidores no pudieron evitar burlarse del bailarín y comentar que “solo en sus sueños” se parece a Brad Pitt.