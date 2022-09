Disney estrenó el primer tráiler de “La Sirenita”, que llega en 2023

Este viernes 9 de septiembre Disney estrenó el tráiler del live action de «La Sirenita» y receló cómo lucirá Ariel en la adaptación.

Asimismo, como parte de los anuncios de la Disney D23 Expo, reveló el primer adelanto oficial de «La Sirenita». Además, protagonizada por Halle Bailey quien mostró su voz a través del pequeño vistazo.

Del mismo modo, el live action de «La Sirenita» será estrenado en la pantalla grande durante mayo del próximo año 2023.

Por su parte, el reparte de la película incluirá a Halle Bailey (Ariel); Jonah Hauer-King (Eric(; Melissa McCarthy (Úrsula); Javier Bardem (Rey Tritón); Jude Akuwudike (Grimsby); Lorena Andrea (Perla) y Kajsa Mohammar (Karina).

No obstante, todavía no revelan la fecha exacta (día) del estreno en los cines. Asimismo, tampoco han aclarado si se trata de un estreno exclusivo de pantalla grande o también estará disponible en la plataforma de streaming, Disney Plus.