Stefanía Fernández contó la travesía del “Back to back”

Recientemente, la exreina de belleza venezolana, Stefanía Fernández durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, sacó unas cuantas confesiones al aire al revelar que en el Miss Venezuela la manipulaban con no enviarla al concurso internacional Miss Universo.

En su conversación con el presentador venezolano, la modelo y Miss Universo 2009 que logró el famoso “back to back” con Dayana Mendoza, recordó uno de los momentos más difíciles por el que tuvo que pasar antes de poder convertirse en la reina universal.

“En mi caso, yo aumenté de peso siendo Miss Venezuela y, quizás porque teníamos el foco en otras cosas, mis entrenamientos eran más pesados, eran dos veces al día y mi dieta era rígida”, expresó.

“Y lo que se hablaba en cada segundo, todos los días, ´es que tú no vas a ir, va ir la primera finalista, porque no estás logrando el peso que deseamos` y, ese tema sí fue complicado para mí”, agregó Fernández.

Finalmente, Stefanía manifestó que, una semana antes del Miss Universo, no le habían dado las maletas para irse a las Bahamas al concurso, debido a que, a última hora “El Zar De La Belleza” le indicó que aún no estaba seguro si la iba a enviar o no. Como cosas del destino, la modelo si cumplió con su cometido de representar a Venezuela en el certamen, logrando algo que nunca imaginó que ocurriría y marcando así la historia de un país en el Miss Universo.