“El Puma” tiene problemas con un supuesto hijo

El cantante venezolano, José Luis Rodríguez González, mejor conocido como ‘El Puma’, se ve envuelto en una polémica por su supuesto hijo.

Esto, debido a que ‘El Puma’, una vez más niega rotundamente ser el padre de Juan José Rodríguez.

“Nunca hubo un varón. Por ahí un muchacho dice que es hijo mío, pero no aguanta un ADN, o sea que no es. Yo sé con quién estuve y dónde estuve, tengo buena memoria. No fui un Don Juan. Siempre fui un hombre de parejas largas. 20 años con la primera y 35 con Carolina, mi actual pareja”, comentó José Luis Rodríguez.

Al respecto, el supuesto hijo publicó un video en su cuenta de Instagram que desató una gran controversia entre sus seguidores.

Debido a que ‘El Puma Jr’ sigue firme ante su postura como hijo de José Luis Rodríguez.