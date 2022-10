“La mujer de fuego” encendió al Poliedro de Caracas tras 8 años de ausencia

Un torrente de energía, una energía que no da cuenta de 30 años de carrera artística. Tres décadas de escenario en escenario, de avión en avión, de país en país, no han desgastado (y al contrario parecen haber avivado) el fuego de la puertorriqueña que se declara orgullosamente venezolana: Olga Tañón.

Y así lo demostró este 1 de octubre en el Poliedro de Caracas, de donde se llevó unas cuantas ovaciones, varios “te amo” que surgían de algún punto indeterminado del público y la reconfirmación de que los siete años de su ausencia en Venezuela no disminuyeron la admiración y el sentido de pertenencia que siente el público venezolano hacia ella.

El elevado nivel del concierto, el primero en Venezuela en presumir de un escenario en 360º, no fue, sin embargo, una sorpresa para los asistentes, quienes, decían, estaban absolutamente confiados de que Olga daría un “conciertazo”, según lo que dijeron algunos de los admiradores antes y durante la presentación.

La “bailadera” comenzó temprano, a las 7:05 pm cuando Henrys Silva, Juan Andrés Padrón y Nieves Soteldo presentaron a Juan Miguel, quien puso el ánimo al tope generando una transformación en un público que solo se “desató” después de haber ingresado a las instalaciones en absoluta tranquilidad y orden, como si reservara la energía para exteriorizarla después.

“Venezuela es tan hermosa que una mujer que nació en otras tierras está enamorada de esta tierra tanto como nosotros, y esa es Olga”, dijo Juan Miguel recibiendo la aprobación inmediata por parte de los asistentes que seguían bailando y cantando desaforadamente.

Poco antes de que finalizara el concierto, Olga confesó que ha llorado mucho desde que llegó a Venezuela.

“He llorado mucho de alegría, he llorado mucho de agradecimiento. Después de tantos años que no venía estoy más que contenta de ver cómo se superan los venezolanos. Los venezolanos son gente buena. No hay que pedirles que contribuyan para hacer un maravilloso país porque ya tienen un maravilloso país. Y yo deseo y le pido a Dios que yo pueda volver a estar en este escenario. Y yo deseo que otros artistas, venezolanos e internacionales, puedan venir y cantar en este escenario, que no tengan miedo”, expresó visiblemente emocionada.

Y siguió: “Y yo les voy a decir una cosa. Y al que no le guste que no se lo coma, pero, yo soy y yo seguiré siendo toda mi vida una puertorriqueña orgullosamente venezolana”.

