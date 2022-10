Liliana Rodríguez reveló su oscuro pasado

La polémica actriz venezolana Liliana Rodríguez Morillo, recientemente, reveló el sufrimiento que atravesó en un momento de su vida que la llevó a refugiarse en el alcohol .

Durante una entrevista en el programa “Siéntese quien pueda” del que también forma parte la actriz dijo: “Me auto corté la yugular yo y me dije: ‘bueno, si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo, la falta soy yo, el defecto lo tengo yo, como mujer, como todo, y guao, me dediqué a beber, y si no me rescatan mi mamá y mi hija Galilea, que tuvo que vivir todo eso conmigo, las borracheras”, comentó Liliana Rodríguez.

Igualmente, la criolla contó que el momento que la hizo reflexionar y retomar su vida se dio después de que intentó llamar al Puma y este le cortó la llamada.

“En ese momento desperté y dije: ‘okay, entendí y va a ser un proceso. Yo voy a empezar a sanar de adentro hacia afuera. Necesito hacerlo, necesito darle un buen ejemplo a mi hija, necesito ser una buena hija para mi madre ‘”, destacó Liliana.