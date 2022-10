Polémica entre Rusia y Ucrania en el MGI

El concurso de belleza Miss Grand International anunció que las participantes de Ucrania y Rusia compartirán cuarto. Y es que los organizadores de la franquicia con sede en Tailandia quieren enviar un mensaje contra la guerra y la violencia.

La página oficial de Facebook del concurso publicó un video en vivo en el que se revelaron todas las parejas de compañeros de cuarto. Como resultado, Miss Grand Ucrania Olga Vasyliv y Miss Grand Rusia Ekaterina Astashenkova vivirán juntas.

Sin embargo, la participante ucraniana rechazó la acción y utilizó sus redes sociales para manifestar su opinión. Olga publicó en su perfil de Instagram que no compartirá cuarto con la representante de un “país terrorista” e inició una campaña con los hashtags #cancelarlaculturarusa y #rusiaesunestadoterrorista.

“Recibí una carta que me inculcó sentimientos de rabia y dolor: mi compañera de cuarto asignado va a ser una competidora del país terrorista, de un país que perdió todas las leyes y el orden, del país déspota. Querido @nawat.tv, créeme, yo también estoy por la paz, por el amor, la amistad y el apoyo, pero no por aquellos a quienes no puedo perdonar. No para los que torturan a mis hermanos y hermanas. No para aquellos que les quitaron la vida a tantos compatriotas ucranianos”, escribió la participante.

La campaña de Miss Grand International lleva por nombre “Alto a la guerra y la violencia”. El tema parece haber existido incluso antes de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania.

Hasta los momentos se desconoce qué pasará con las concursantes, pues el certamen de belleza no ha emitido comunicado ni respuesta alguna.