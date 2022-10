Daniel Sarcos desmintió los rumores de que animaría el Miss Venezuela

El animador, actor y cantante venezolano, Daniel Sarcos, desmintió los rumores sobre su participación junto a Maite Delgado en el Miss Venezuela.

En entrevista con medios caraqueños, el presentador aseguró que muchos medios le han preguntado lo mismo en reiteradas oportunidades, sin embargo, asegura que eso no está en sus manos.

“Creo que eso es una pregunta que se lo deben hacer al Miss Venezuela”, dijo Daniel Sarcos. “Yo no decido si estoy en un proyecto o no, ellos no han tenido ninguna comunicación conmigo”, afirmó.

De igual manera confesó que se sentiría muy “honrado de reencontrarse con Maite en el Poliedro y más si es en los 70 años del Miss Venezuela”.

Ante la pregunta de volver a la televisión local, Daniel Sarcos asegura que “eso de volver es una fantasía que uno tiene”. “Si existe la posibilidad, sería noble de mi parte sumarme a la reconstrucción de la industria televisiva venezolana”, dijo el animador.

Con información de Diario 2001