Gaby Spanic revela que sufrió acoso en “La Casa de los Famosos”

La actriz venezolana, Gaby Spanic, confesó que tuvo daños psicológicos tras haber participado en “La Casa de los Famosos”, producción de Telemundo que no le fue tan grata.

La venezolana se refirió a su estancia en el programa de telerealidad, cuya producción ya plantea su tercera edición, como un lugar donde “me hicieron mucho daño”.

“Yo sufrí bullying en el show, en ese show imperó el bullying y yo dije yo me quiero salir de aquí porque yo no puedo vivir aquí, no puedo”. También añadió que ella era muy “respetuosa” con los demás concursantes.

“Alguien (refiriéndose a uno de los concursantes) se metió con mi hijo, dijo que era un hijo no deseado que fue producto de una noche de copas, una noche loca”, señaló que por esas razones decidió abandonar.