Jennifer Aniston confesó que hizo todo para ser mamá

Durante años, la actriz estadounidense Jennifer Aniston ha mantenido su vida privada y se ha negado a dar entrevistas que involucraran aspectos de su vida personal, especialmente luego del escándalo de su divorcio con el actor Brad Pitt.

Pero ahora, la famosa ha dado una entrevista para la revista Allure, en la que explicó cómo vivió algunos de los momentos más duros, sus muchos intentos para quedar embarazada y cómo le afectó el divorcio de sus padres.

Durante mucho tiempo, se especuló sobre los motivos que habían llevado a la actriz a no querer tener hijos, sin embargo, en medio de la entrevista, Aniston aclaró uno de los mayores rumores que han rodeado su vida, si deseaba tener hijos o no.

“Traté de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés. Fue realmente difícil. Estaba pasando por fertilización in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa para que alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”, expresó la actriz de Friends.