¡HOY ES LA NOCHE MÁS LINDA DEL AÑO!

|| Yirvis Vásquez

70 años haciendo historia e inspirando a mujeres. A horas de conocer quien será la sucesora de la esbelta y bella Amanda Dudamel, hoy desde la cúpula poliedro de Caracas, se llevará a cabo la noche más linda del año, el Miss Venezuela 2022.

Las representantes de los estados Aragua, Distrito Capital, Portuguesa, La Guaira y Anzoátegui son de las candidatas más fuertes para llevarse la corona.

José Andrés Padrón, Henrys Silva, Luis Olavarrieta y la inigualable Maite Delgado serán los anfitriones de esta velada donde la organización busca brindar un show único y emotivo al celebrarse la septuagésima edición de este concurso, sin embargo, entre lo más esperado por los televidentes y el público general es escuchar a Delgado decir “Buenas noches Poliedro de Caracas” luego de 8 años.

Mientras que los conductores de la antesala serán: Ange Unda, Jordan Mendoza, Harry Levy, Alessandra Sánchez, Pavel Mieses y Kerly Ruiz quienes trasmitirán la alfombra roja de este majestuoso evento.

“AUTÉNTICA” Y “CONFIADA

Gabriela Isler, directora de formación del certamen, aseguró que esperan coronar a una nueva reina que sea “auténtica” y “confiada”.

“El mundo de la belleza está en constante exigencia de mujeres con mayor capacidad de impacto, mujeres auténticas, mujeres reales, mujeres que puedan conectar con esa generación que está viéndolas”, precisó Isler.

TOQUE MUSICAL

Aunque el plato fuerte de esta noche será el concierto de la Corona donde cantará Silvestre Dangond, los talentosos cantantes del género urbano: Juan Miguel, Sixto Rein, Fei , Victor Drija y Victor Muñoz también se suman a esta gran fiesta para celebrar años de historia, tradición, belleza.

Por su parte, Huáscar Barradas como una sorpresa, tendrá una intervención especial y están invitadas seis reconocidas exmisses para participar en el opening del espectáculo entre ellas: Alejandra Conde, Miss Venezuela Mundo; Mariangel Villasmil, Miss Venezuela Universo e Isbel Parra, Miss Venezuela Internacional 2020.

Es de mencionar que el evento contará con la dirección y producción general de Erick Simonato, con más de 39 concursos Miss Venezuela en su haber y el coreógrafo Brian Urea, quien dirigirá al ballet de Venevisión.

SIN OSMEL

Aunque se espera que acudan exreinas de belleza, una de las ausencias será la de Osmel Sousa, expresidente de la Organización Miss Venezuela. “No voy a estar en ese evento, porque de esos 70 años, 50 fueron míos. He tenido todos los éxitos que todos ustedes saben, no voy a estar allí aplaudiendo mis propios éxitos. Yo propuse otra cosa, pero me dijeron que no”, explicó el preparador de misses en su cuenta en Instagram.

QUINIELAS

Al celebrase la noche más linda del año, el equipo reporteril de El Periodiquito hizo una encuesta a varios periodistas de farándula de talla nacional e internacional y aquí le mostramos su quiniela.