Édgar Ramírez será pareja de Mandy Moore en “Dr. Death”

Los actores de Hollywood Édgar Ramírez y Mandy Moore serán pareja en la segunda temporada de “Dr. Death”, una serie de televisión para Peacock.

La protagonista de “This is Us” ya se manifestó vía Instagram con respecto al proyecto y destacó su emoción en cuanto a la idea de trabajar con el galán venezolano.

“¡El secreto ya salió a la luz! No esperaba reincorporarme tan rápido al trabajo, pero no pude decir que no a esta serie y la oportunidad de colaborar con @edgarramirez25 y mi amiga @jennifermorrison para contar esta historia”, expresó en un post que subió a la red social.

De trama misteriosa

De esta manera, en la ficción es la periodista de investigación que se enamora perdidamente del cirujano Paolo Macchiarini, (Édgar Ramírez), aparentemente encantador, pero él esconde perturbadores secretos.

El personaje es aclamado por sus innovadoras intervenciones quirúrgicas por las que lo llaman “hombre milagroso”.

“Dr. Death” está basada en un podcast homónimo disponible en diferentes plataformas, entre ellas Spotify y Apple. Volviendo al presente formato, se trata de una serie antológica basada en hechos reales, su primera temporada arribó en 2021.