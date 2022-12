Bad Bunny se aleja de los escenarios

Bad Bunny se tomará un descanso de la industria musical en 2023. Así lo ha anunciado en una entrevista realizada por Billboard, que le ha nombrado Artista del año por el éxito de “Un Verano Sin Tí”, el disco más escuchado del año en el mundo. ‘

“En 2023 me tomaré un descanso”, ha explicado el artista. “2023 es para mí, para mi salud física, para que mi salud emocional respire y para disfrutar de mis logros. Vamos a celebrar, ir por allí y por allá, subirnos a un barco. Tengo un par de compromisos esporádicos que debo cumplir, e iré al estudio, pero no hay presión. Te lo tienes que recordar a ti mismo, cabrón: has currado como nadie”.

El puertorriqueño ha publicado seis álbumes en cinco años, tres de ellos el mismo año, en 2020, y ‘Un verano sin ti’ ha sido el disco más escuchado en el mundo en 2022. ‘Titi me preguntó’, ‘Me porto bonito’, ‘Ojitos lindos’ con Bomba Estéreo, ‘Moscow Mule’… Este año ha sido absolutamente imposible escapar de Bad Bunny. Sin duda, es el rey del pop actual.