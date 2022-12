Estrenan nuevo trailer de “Spider-Man Spider-Verse”

Sony Pictures no esperó más y reveló el nuevo avance de Spider-Man Across the Spider-Verse, secuela de la película animada del hombre arácnido de 2018 que alcanzó un éxito en taquillas.

El tráiler ofreció un vistazo de la próxima aventura de Miles Morales y Gwen Stacy, luego de que ambos tuvieran que juntar fuerzas para combatir los males que afectan al multiverso.

En las imágenes sorprendió la aparición de incontables versiones del Hombre-Araña, cuyos atuendos serán apreciados por muchos fanáticos.

En el video se puede observar a Miles recibiendo una charla de ánimo de su madre mientras ambos pasean por Nueva York.

Esto mientras que algunas imágenes de la primera película muestran el viaje que ha tenido que vivir el protagonista para llegar al lugar en el que actualmente está. Tras el breve discurso de su mamá, Morales se abre paso al multiverso de Spider-Man y sus múltiples versiones.

El tráiler además muestra a cientos de Hombres Araña que luchan entre sí y contra una amenaza mayor e invisible.

El largometraje se estrenará el 2 de junio de 2023 en salas de cine de la mano de Sony y Marvel.