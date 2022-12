¡Adios Superman! Henry Cavill confirmó que no regresará como “El Hombre de Acero”

Los fans de DC en todo el mundo quedaron sorprendidos este miércoles cuando el actor británico Henry Cavill reveló que ya no se pondrá la capa roja de Superman en el universo cinematográfico extendido de DC Comics.

Los seguidores quedaron sorprendidos por la noticia, más después de que Cavill anunciara en octubre que si regresaría como el “Hombre de Acero”. Cavill incluso hizo un cameo como Superman en una escena de mitad de créditos al final de “Black Adam”, la película de DC protagonizada por Dwayne Johnson.

En Instagram, Cavill explicó que se reunió con el cineasta James Gunn y el productor de cine británico Peter Safran, quienes en octubre fueron nombrados copresidentes y directores ejecutivos de DC Studios.

“Después de todo, no regresaré como Superman”, escribió Cavill. “Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto”.

Cavill dijo que a pesar de que no recuperó el papel, “Superman todavía está presente”.

“¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da siguen ahí!”, escribió. “Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”.

