¡Al infinito y más allá! Buzz Lightyear ya tiene tráiler

Disney Pixar reveló este miércoles el primer tráiler de “Lightyear”, su nueva película basada en la historia del astronauta que inspiró al querido personaje de Toy Story, Buzz Lightyear.

El actor Chris Evans será el encargado de darle voz al legendario guardián espacial en la película que tiene previsto estrenarse el 17 de junio de 2022. "Tengo escalofríos de la cabeza a los pies", señaló Evans en su cuenta en Instagram al publicar también el adelanto de Lightyear.

"He sido un gran fan de sus películas desde casi el principio. Mi equipo apenas ha podido contener el entusiasmo cuando me contaron que Pixar tenía algo para mí; todo lo que decían era Buzz Lightyear. Yo no sabía lo que querían decir, ya que Tim Allen es Buzz Lightyear y nadie podría tocar su interpretación; así que tuve que saber qué diferencias hay entre los personajes y por qué valía la pena contar esta historia", manifestó.

Asimismo, aclaró que esta es la historia de origen del humano en el que está basado el juguete de Toy Story.