Brooke Shields reveló que fue violada a los 20 años

La actriz estadounidense Brooke Shields, quien vivió el éxito desde muy joven con protagonismo de películas como “La laguna azul”, reveló que fue violada cuando tenía poco más de 20 años.

La actriz, ahora de 57 años, contó detalles del ataque en su nuevo documental, Pretty Baby, que explora los abusos a jóvenes vulnerables en Hollywood.

En documental, que se estrenó el viernes pasado en el Festival de Cine de Sundance, Shields no nombra a su agresor, pero detalló los hechos de una agresión sexual.

Según Entertainment Weekly, Shields dijo que el abuso fue perpetrado después de una cena de trabajo con quien se transformaría en su agresor, y sucedió en la habitación de un hotel, a la que ella había aceptado subir solo para llamar un taxi.

Shields explicó que no intentó huir porque temía provocar más violencia física. “Tenía miedo de que me asfixiara o algo así”, dice. “Así que no luché tanto, ‘Tengo que salir de aquí viva’, y me callé. Bajé en el ascensor y tomé mi propio taxi. Lloré todo el camino hasta el apartamento de mi amiga”. La actriz explica que no quiso asimilar lo sucedido como una violación y no impuso cargos.