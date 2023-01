Camilo y Evaluna desmienten que criarán a Índigo con género no bianario

Camilo y Evaluna no suelen responder a los rumores sobre su vida privada; sin embargo, desde hace semanas se dice que la pareja está en crisis y que como padres no deseaban asignarle género a su hija Índigo, es decir, la considerarían no bianaria, pero el cantante de “Vida de rico” aclaró esta versión.El colombiano expresó muy claro que en ningún momento él, junto a su pareja Evaluna, quisieron reconocer a su pequeña como “no binaria”.

A través de sus Historias de Instagram, el cantante colombiano lamentó la situación que viven personas de la comunidad LGBTQ+ con respecto a poder vivir con libertad sus preferencias sin tener que ser juzgados por la gente.

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación, y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria”, comentó.

“Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque no le hicimos ecografías”, finalizó.