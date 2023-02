RBD superó a Daddy Yankee y Bad Bunny en venta de boletos

La fiebre por el regreso la agrupación musical RBD con su gira mundial Soy Rebelde Tour ha desatado una verdadera locura en la venta de boletos durante los últimos días.

Pues ahora se sabe que en menos de un día se agotaron todas las entradas para las primeras fechas en México, Estados Unidos y Brasil, superando a artistas como Bad Bunny y Daddy Yankee, cuya gira no se agotó con la misma rapidez que con el grupo pop mexicano.

A pesar de que se abrieron nuevas fechas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, estas han sido saldadas como sold out, cubriendo la venta de entradas de preventa en menos de dos horas como es el caso del show programado para el 23 de noviembre en el estadio Mobil Super en la capital regia.

Tras el nuevo récord logrado, los integrantes de la banda Anahí, Dulce, Maite, Christian y Christopher expresaron su felicidad a través de las redes sociales, y se tomaron el tiempo de agradecer a sus fans quienes han tenido que esperar durante casi 15 años para verlos reunidos en un escenario.

“¿Cómo se asimila esto después de 15 años? ¿Sold out en 24 horas? Infinitas gracias por llevarnos en su corazón todos estos años ¡Los amamos! Gracias a Dios y a todos ustedes por darnos este regalo hermoso que no esperábamos”, escribió Dulce María; mientras Christian aseguró que esto era algo que no veía ni siquiera en sus más grandes sueños.