Abuelito de Up regresa con conmovedora historia

Carl Fredricksen, el abuelo que protagonizó la película de 2009 Up: una aventura de altura, regresará a las pantallas de Disney, esta vez en un cortometraje.

El nombre de la producción será Dug Days: Carl’s Date (Los días de Dug: La cita de Carl), y está dentro de la tanda de estrenos que la plataforma Disney Plus anunció para este 2023. El cortometraje de Up llegará entre otras producciones como una segunda temporada de Loki, la tercera entrega de The Mandalorian y la película de Peter Pan y Wendy.

Según se sabe, el cortometraje de Pixar se estrenará el 13 de febrero en la plataforma de streaming. Será una emotiva historia en la que Carl tendrá por primera vez una cita romántica tras el fallecimiento de su esposa Ellie. Por ello, se podrá ver un poco sobre la vida del protagonista de la cinta tras los acontecimientos de 2009.

También se sabe que los eventos se mostrarán desde el punto de vista de Dug, el perro parlante que también apareció en la película. Además, ante las dudas del doblaje en inglés, el escritor de la película, Bob Peterson, señaló que se contará con la voz de Ed Asner, quien dio voz a Carl en 2009, aunque falleció el 19 de agosto de 2021.

“Estamos muy emocionados de compartirlo (el corto) con todos ustedes. Y sí, el gran Ed Asner grabó nuevas líneas para este episodio antes de fallecer. Hizo un trabajo increíble”, escribió Peterson en Twitter.