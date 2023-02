Liliana Rodríguez habló de su experiencia en La Casa de los Famosos

A tan solo varios días de haber comenzado la nueva temporada de La Casa de los Famosos, el pasado 30 de enero, se dio a conocer la noticia de quién era la elegida para marcharse de LCDLF3 y dejar a un lado el programa y seguir con su vida como es costumbre, y fue la venezolana Liliana Rodríguez.

Asimismo, el pasado 1 de febrero el canal Telemundo invitó a la criolla para una entrevista en el programa En Casa con Telemundo, en el que habló y soltó prende de todo lo que vivió en el show.

“Estoy como recién salida del horno, no he dormido nada, exactamente igual como estuve en la primera gala. No creo que fue por falta de apoyo del público, en lo absoluto. Dios le dio la gana de sacarme a la segunda semana y lo asumo como tal. Hay muchas cosas que pueden influenciar y alterar un resultado. Las dos primeras semanas de un reality show son las más importantes y generalmente sale gente que no debería salir tan pronto”, expresó Liliana en las declaraciones.

“Me salí de ‘La Casa de los Famosos’ sin hacer mi curva de la vida, que en mi caso es más como un electrocardiograma. Pero yo venía mentalmente preparada para exponer a nivel detalle desde mi nacimiento hasta mi presente y dejar todo eso claro, pero Dios no quiso y le tengo que dar gracias a Dios por todo lo que pasa en mi vida. No era el momento, quizás más adelante, no lo sé”, aseguró.