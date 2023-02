Los Grammy vuelven a Los Ángeles con Beyoncé lista para hacer historia

Los Premios Grammy regresarán este domingo a la normalidad en su sede en Los Ángeles para su 65ª edición tras dos años de celebraciones inusuales por la pandemia, una gala con Beyoncé como la gran protagonista de la noche.

Beyoncé obtuvo nueve nominaciones este año por su producción “Renaissance” la convierte en la artista femenina que ha sido postulada más veces a dichos premios al acumular a lo largo de su trayectoria 88 de estas.

No obstante, el camino no será sencillo, pues la cantante compite con estrellas como Adele, quien presentó su álbum “30”, Harry Styles y los éxitos desprendidos de su disco “Harry’s House”, y el rapero Kendrick Lamar, quien desveló su celebrado álbum “Mr. Morale & the Big Steppers”.

Ellos, junto con la cantante de country Brandi Carlile, son los artistas que tuvieron más menciones en la lista de nominados que se dio a conocer en noviembre de 2022.

Un regreso a la normalidad