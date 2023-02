Bethliliani Sulbarán: Una comunicadora formada para grandes retos

Bethliliani Sulbarán trabaja en los medios de comunicación social desde que tenía 16 años, es decir, cuando apenas alcanzaba el tercer semestre de la carrera de Periodismo en la Universidad Bicentenaria de Aragua.

Con tan solo 1.50 cm, es dueña de una sonrisa espectacular, una personalidad dulce y súper espontánea, hoy, a sus 39 años, sabe cómo manejar hasta las más grandes estrellas.

¿Qué aprendiste de cada entrevista?

De todo. En lo personal, que definitivamente no se puede etiquetar a las personas sin conocerlas, solemos crearnos imágenes de lo que vemos o escuchamos desde niños y a veces podemos estar en lo acertado y a veces no. Una persona que labore en el arte y espectáculo, no significa que son deidades, ellos, al igual que nosotros, como cualquiera de nosotros, necesita su descanso, un respiro, un momento a solas; y muchas veces trabajan más que nosotros, solo que la magia de la producción esconde muy bien la realidad, y solamente disfrutamos del producto.

¿Sentiste que fue un logro haber entrevistado a Elizabeth Pérez de CNN en español?

Realmente me sentía en Disney, no me lo creía, porque no fue fácil (jajajaja). Bueno, fue término medio. Eso se dio cuando estaba el boom de Twitter. Yo ya estaba trabajando en el área de farándula de un periódico en Maracay y para hacerle honor a la verdad, sí, me solicitaban entrevistas, pero por un lado hacia lo que me correspondía y por otro me ponía creativa, porque nunca me he quedado solo con lo que me manda mi superior, siempre doy más, tengo como un afán, una plena seguridad que siempre se puede mejorar, algo, o dar un poquito más; lamentablemente algunos le llaman perfeccionismo, yo le llamó salir del montón.. el hecho es que le escribí a su cuenta de Twitter y adjunté una imagen de una columna que tenía y ella me respondió en la noche, ya para el jueves había realizado todo y el tema que iba esa semana, se cambió para la que seguía. Y también me gané una gran amiga. Elizabeth es muy culta, súper preparada eso me llevó a niveles más alto, sentía que debía estar a la altura y gracias a esa entrevista, entendí que la preparación siempre debía ser más ardua, y creer en mí.

¿Qué opinas de la farándula?

Que es el área más difícil de trabajar, pero es lo más satisfactorio que he tenido. La televisión es una magia, la radio es otra magia, la producción es algo fenomenal, al igual que escribir, te deja fluir la realidad con la imaginación.

