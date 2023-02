Los Rolling Stones grabarán con Paul McCartney y Ringo Starr

Múltiples fuentes reportan que los miembros sobrevivientes de The Beatles están grabando música para el próximo álbum de “sus majestades satánicas”.

Según reporta el semanario estadounidense Variety, y otras múltiples fuentes, los legendarios músicos y miembros sobrevivientes de The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, están grabando con The Rolling Stones para el próximo álbum de ‘sus majestades satánicas’, que aún no ha sido anunciado.

Mick Jagger dijo en 2021 que el grupo tiene “muchas canciones listas”. Keith Richards también mencionó en una publicación de Instagram que “hay música nueva en camino”, además, en agosto de 2022 mencionó que esperaba que el próximo álbum de The Rolling Stones estuviera terminado para finales de ese año.

El álbum, supuestamente, fue grabado en Los Ángeles y producido por Andrew Watt, ganador del premio Grammy a Productor del año en 2021, quien ha trabajado con artistas como Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Iggy Pop, Miley Cyrus, Justin Bieber y muchos más.

Aún no es claro si McCartney y Starr serán parte de la misma canción o de temas separados, tampoco hay un tracklist establecido, pero se informa que el álbum ya está siendo mezclado.