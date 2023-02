Rihanna cantará en la ceremonia de los Oscar

Tras el espectáculo del Super Bowl el pasado 12 de febrero, Rihanna será la encargada de añadir el toque musical a la gala de los Oscars puesto que cantará su canción nominada a los premios en la entrega 95 de los galardones de la Academia el próximo mes.

La canción original de “RiRi”, que proviene de la nominada a mejor película “Black Panther: Wakanda Forever”, marca la primera nominación al Premio de la Academia de la nueve veces ganadora de los premios Grammy.

Rihanna compite por el premio junto con el cantautor nigeriano Tems, el director Ryan Coogler y el compositor ganador del Oscar Ludwig Göransson. Su canción se enfrentará en la categoría con “Applause” de “Tell It like a Woman”, “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”, “Naatu Naatu” de “RRR” y “This Is a Life” de “Todo en todas partes, todo a la vez”.

Rihanna es la primera mujer en cantar en los Oscars y en el Super Bowl dentro de un año calendario, el cantante Phil Collins hizo la misma hazaña en el año 2000.