Rihanna se presentará en los premios Óscar

Rihanna regresó pisando fuerte sobre los escenarios, luego de estar apartado de ellos por siete años. Tras deslumbrar en el Super Bowl, donde también reveló su embarazo, la cantante estará pronto en otro evento importante.

La cita será el próximo 12 de marzo, fecha que se celebrará los premios Oscar y la artista de Barbados podrá presentarse por primera vez en Teatro Dolby, de Los Ángeles.

Los organizadores confirmaron en las últimas horas que ella fue convocada para interpretar el tema “Lift Me Up”, que forma parte de la banda sonora de la película “Pantera Negra: Wakanda por Siempre”.

Esta canción también está nominada a mejor canción en lo que se considera la premiación más importante de la industria del cine.

Composición

“Lift Me Up” es una composición que contó con la participación de varios artistas, entre ellos, el compositor sueco Ludwig Göransson y la cantante nigeriana Tems.

Por su parte, la letra estuvo a cargo del director estadounidense Ryan Coogler y de la propia Tems.

Esta es la primera vez que Rihanna compite en los Oscar, luego de haber ganado nueve premios Grammy y tener ocho álbumes multiplatino.

En esta categoría compiten también el éxito de Lady Gaga “Hold My Hand”, del film “Top Gun: Maverick”, y “Naatu Naatu”, de la producción india “RRR”.

También está presente Diane Warren por su canción “Applause” de “Tell It Woman” y “This is Life”, de la película “Everything, Everywhere, All at Once”.

Polémica con Will Smith

En los próximos días, la Academia de Hollywood dará a conocer el resto de las actuaciones previstas para la gran fiesta del cine, en un intento de dejar atrás la polémica ocurrida en la última edición, en la que Will Smith abofeteó al cómico Chris Rock, quien durante su conducción bromeó sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Esta vez, en cambio, el evento será dirigido por Jimmy Kimmel, quien ya comenzó a bromear sobre su presencia en sus redes sociales.

Más allá de la música, que aún genera furor en la audiencia, la artista de 35 años ha estado explorando nuevas facetas de su vida el último tiempo, en el que, a su vez, puso a su familia como prioridad, luego de tener a su primer hijo en mayo pasado.

Así, ha lanzado su exitosa marca de maquillaje, de ropa íntima y de moda, que la ha convertido en una empresaria multimillonaria.

Inclusive, en el famoso half-time show promocionó su marca Fenty Beauty.

De manera muy ingeniosa, la cantante realizó una breve pausa en su actuación para retocarse el maquillaje con el polvo Invismatte Blotting Podwer, que con tan solo unos golpecitos sobre el rostro deja un acabado matte natural, con apariencia de “filtro”.

Así, los poros quedan menos visibles y se prolonga la duración del maquillaje sobre la piel.

También, la cantante procuró lanzar una colección dedicada al Super Bowl LVII que incluye una esponja aplicadora en forma de balón de fútbol americano, sumado a blushes, gloss y base, entre otros productos con tonalidades nude.