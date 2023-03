Diego Boneta tuvo que ir a terapia para dejar de ser Luis Miguel

Diego Boneta admitió que interpretar a Luis Miguel en la serie biográfica producida por Netflix le costó caro durante la primera temporada. En una entrevista reciente, el actor confesó que llegó a hacer uso de la terapia para deshacerse del papel, que comenzó a borrar sus líneas con la vida real.

Boneta relató que tras estar completamente metido en su personaje notó que se estaba perdiendo a sí mismo, por lo que tuvo que comenzar a “buscarse” a través de un proceso de meses para volver a ser él mismo. En la segunda y tercera temporada, Boneta aseguró que ya pudo dejar a Luis Miguel atrás y ser consciente de que era actuación y él no es su personaje

Según comentó en una entrevista con Televisa, se le salía el interpretar a Luis Miguel hasta al pedir unos tacos. “Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente”, acotó Boneta.

Dejar de ser Luis Miguel fue algo un poco complicado pues el actor ya estaba muy metido en el papel para poderlo interpretar a cabalidad.