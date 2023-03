|En video| Bruce Willis celebró sus 68 años rodeado de su familia

Bruce Willis ha cumplido 68 años rodeado de todo el amor que le da su familia. El actor anunciaba en marzo del año pasado su retirada del mundo de la actuación al ser diagnosticado de afasia, una enfermedad que afecta al habla y la capacidad de comunicarse. Posteriormente, su familia, completamente volcada en su cuidado, especificaba que se trata de una demencia frontotemporal.

Durante todo este tiempo, el protagonista de “La jungla de cristal” ha estado apartado del foco mediático, llevando una vida lo más tranquila posible. Sin embargo, con motivo de su cumpleaños, ha reaparecido en un animado video que su exesposa, Demi Moore, ha compartido en sus perfiles sociales. En actitud distendida, bromeando, cantando y soplando las velas de la torta de cumpleaños.

Su esposa, Emma Heming publicó un comunicado muy sentido: “Hoy es el cumpleaños de mi marido y he comenzado el día llorando. Todo el mundo dice que soy muy fuerte, pero no tengo otra opción. También estoy criando a dos niñas y tengo que seguir adelante, pero también tengo momentos de tristeza y eso es justo lo que estoy sintiendo hoy”. Al mismo tiempo, mostraba su infinita gratitud con los fans por su apoyo incondicional. “El lado positivo es poder sentir todo vuestro amor. Mi deseo de este cumpleaños es que sigan teniendo presente a Bruce en sus oraciones. Muchas gracias por amarlo tan bien, sentirme conectada a vosotros me ayuda”.