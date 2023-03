|En video| Venezolana hizo llorar a El Puma en The Voice Chile

Durante la presentación del programa The Voice Chile, una venezonala sorprendió con su gran talento a todos los jurados, entre ellos, José Luis “El Puma” Rodríguez.

Asimismo, la joven llamada Hadonais Nieves logró tocar el corazón del cantante venezolano hasta hacerle soltar unas cuantas lágrimas.

La venezolana interpretó el éxito “Él me mintió” de la argentina Amanda Miguel con una pasión deslumbrante.

En este sentido, “El Puma” Rodríguez se fue en llanto y admiró a su compatriota por su capacidad de mostrar sus sentimientos.

“Lo que tú sentiste yo lo sentí, primera vez que estoy en este sitio y alguien me levanta la piel. Es posible que a lo mejor te pasó a ti lo que dice la canción, algo te pasó y ese algo me está transmitiendo. Me pasaste tus sentimientos y tus lágrimas, me rompiste la coraza y penetraste mi alma”, le expresó el artista criollo a la joven venezolana.