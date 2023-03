Rosalía y Rauw Alejandro revelaron su compromiso

Rosalía y Rauw Alejandro lanzaron este viernes su primer EP en conjunto, titulado “RЯ” y compuesto por tres canciones, el cual celebraron con un video en Instagram que reúne diferentes clips de la pareja, del que sobresale uno en específico y es donde la cantante muestra su anillo de compromiso diciendo palabras emotivas.

“Ay, Dios mío. Y todo el rímel aquí corrido. Te amo”, dice la artista en el breve audiovisual, mientras está visiblemente emocionada, mientras enseña el anillo de brillantes que lleva en su dedo anular.

UN AMOR DE HACE TRES AÑOS

Su relación sentimental es pública desde el beso que se dieron ante las cámaras en la ceremonia de “Los 40 Music Awards” a finales de 2021 en España, sin embargo, los artistas revelaron que llevan más de tres años de pareja.

En una reciente entrevista juntos con el streamer Ibai Llanos, contaron detalles de su relación, tanto romántica como profesional y explicaron que prefirieron sentar las bases de como pareja antes de meterse juntos en el estudio de grabación.

Con respecto a la razón por la que se enamoró del puertorriqueño, le confesó que “tenía perdida la fe en la masculinidad, fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”.