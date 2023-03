“You” se despedirá en su quinta y última temporada en Netflix

La famosa serie “You”, que recientemente estrenó su cuarta temporada, está a punto de llegar a su fin. Ayer Netflix anunció que la popular serie regresará con una quinta y última temporada para poner fin a la historia del asesino serial Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley.

“Adiós… You. Joe Goldberg volverá para la quinta y última temporada de You”, publicó Netflix en su cuenta de Twitter.

En la próxima entrega de la serie, que se espera que llegue a la plataforma de streaming en 2024, habrá un cambio importante: la guionista Sera Gamble, quien estuvo detrás de las primeras cuatro entregas, será reemplazada en el cargo de showrunner por los productores ejecutivos Michael Foley y Justin W.

“Hacer el programa junto a nuestros escritores, productores, directores, elenco y equipo ha sido un honor y ridículamente divertido. Y me siento afortunada de haber trabajado con un artista tan talentoso y reflexivo como Penn Badgley. Estoy orgullosa de lo que todos hemos logrado y me siento privilegiada de pasar la antorcha. Estoy emocionada de ver y apoyar al equipo de You mientras llevan el viaje de Joe Goldberg a una conclusión deliciosamente retorcida”, añadió.