Adamari López reaccionó a su salida de Telemundo

El pasado jueves, corría la inesperada noticia que anunciaba la salida de Adamari López del programa matutino Hoy día de la cadena Telemundo, quienes confirmaron por medio de un comunicado que se daba por concluido los vínculos laborales entre ambos. Sin embargo, no ha sido hasta hace poco que “el show de las mañanas” compartió un vídeo en el que aparece la también actriz hablando sobre lo sucedido.

Adamari López rompió el silencio al comunicar que ya no formará parte de la cadena. “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día… hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no los acompañaré cada mañana en Hoy día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, expresó.

Agradecida, de una manera muy profesional y con los ojos un tanto aguados, no quiso culminar sin antes mencionar que su contacto con el público seguirá vigente.

“Agradezco, infinitamente, a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años, con quienes pude compartir y aprender por tantos años, a todos los llevaré siempre conmigo”, puntualizó.