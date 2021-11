Sylvester Stallone estuvo al borde de la muerte en Rocky IV

Sylvester Stallone contó recientemente en una entrevista a Daily Mail que estuvo al borde de la muerte tras grabar la escena donde Rocky se enfrentaba al nuevo retador de la Unión Soviética "Iván Drago" interpretado por el actor Dolph Lundgren.

El actor explicó que mientras hacían la escena de la pelea la situación de descontrolo un poco cuando algunos de los puños fueron reales, agregando que en uno de ellos Dolph lo golpeó muy fuerte en el área del pecho justo en el corazón.

Seguidamente, Sylvester recordó "En el primer round, donde me derribó, eso es real. Me pulverizó y no lo sentí en ese momento, pero más tarde esa noche mi corazón comenzó a hincharse".

"Se había lastimado el saco cardio-perio, que es cuando el corazón golpea el pecho, como en un accidente automovilístico cuando el pecho golpea el volante. Mi presión arterial subió a 260. Pensaron que iba a estar hablando con ángeles" comentó el artista durante la conversación agregando que incluso fue trasladado a cuidados intensivos.