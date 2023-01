Arepitas andinas

Las arepas andinas o arepas de trigo, son típicas de los Andes venezolanos especialmente del estado Mérida, aunque en la actualidad se consumen en todo el país debido a su delicioso sabor con un ligero toque dulzón. Es por esto que nuestra #RecetaEP te enseñaremos a prepararlas fácilmente.

• 1/2 Kg de harina de trigo

• 2 cucharadas de mantequilla

• 1 huevo

• Leche líquida tibia, la necesaria para amasar

• Sal al gusto

• 2 cucharadas de azúcar

• 1 cucharadita de polvo de hornear

• Queso Especial Paisa

• Queso crema Paisa

Colocar la harina con el polvo de hornear en un bol junto con la sal y el azúcar, mezclar. Hacerle un hueco en el centro y añadir la mantequilla ablandada con el huevo. Se mezcla bien, hasta que no queden grumos de mantequilla. Se adiciona poco a poco la leche líquida amasando constantemente, hasta que se comience a formar la masa, que no quede muy húmeda. Se deja reposar por aproximadamente una hora, a temperatura ambiente. Se hace un “rollo” con la masa y se cortan rodajas. Después se les da forma circular a las porciones de masa aplastándolas para hacer las arepas, llevándolas a un espesor de un centímetro aproximadamente. Se hacen las arepas y las mismas se deben trinchar (pinchar) con un tenedor para dejar que salga el aire y no se inflen demasiado. Se calienta un budare o plancha de cocina, luego de estar caliente, se colocan las arepas en el budare y se doran por ambos lados. Al estar listas se colocan sobre un paño seco, se tapan, dejándolas reposar hasta que estén tibias y listo