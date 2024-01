|| Ramón Guillermo Aveledo

La República es, por definición, responsabilidad de todos. Quienes ejercen el poder público, sea de gobierno ejecutivo o de representación legislativa en los niveles nacional, estadal y municipal, así como quienes administran justicia o trabajan en los órganos de los poderes ciudadano y electoral, son responsables en la medida de la pauta constitucional y legal, pero eso no nos exime a los demás ciudadanos de cooperar, máxime en un Estado definido en el artículo 2 de la CRBV como “democrático y social de derecho y de justicia” entre cuyos valores destacan la libertad, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social. Cooperación que no es coro porque lo enmarca, dice allí mismo, el pluralismo político. Y más adelante, el 6 caracteriza nuestra democracia como participativa y pluralista.

No basta criticar. El deber que todos tenemos con el país no nos prohíbe la inconformidad. Ella es positiva porque invita a la transformación, anima los cambios necesarios. Pero no puede quedarse en la crítica. Lo leal, lo patriótico, es plantear alternativas. Opciones posibles de política pública distintas y serias que acerquen la realidad a la aspiración constitucional de una sociedad mejor.

En ese espíritu, el grupo de venezolanos que nos hemos asociado voluntariamente en el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, no nos conformamos con apoyar a los legisladores locales, estadales y nacionales en el cumplimiento de su deber constitucional y abrimos la Colección Alternativas para con el apoyo de expertos, presentar a la discusión de todos, propuestas de qué hacer para estimular el diálogo social en la perspectiva de resolver problemas comunes, progresar juntos y vivir mejor. Son aportes de dirigentes comunitarios, sindicales y empresariales, juristas, diplomáticos, empresarios. Gente que sabe y que quiere a este país que nos duele. Aportes desde el realismo, la confianza en las posibilidades de Venezuela y el deseo de ser útiles.

Así hemos publicado trabajos con propuestas alternativas para el futuro del movimiento vecinal, la realidad y posibilidades de la economía venezolana con ideas desde el trabajo y propuestas del empresariado. También para el turismo, analizando lo que hemos hecho y mirando las experiencias exitosas de España y Cuba. Y como no puede sernos indiferente, cómo defender nuestra Guayana Esequiba en La Haya.

Estos libros pueden encontrarse y descargarse gratis en nuestra página web www.fermintoro.org.