|| Ramón Guillermo Aveledo

Yo tenía cinco años cuando se fundó Fe y Alegría en 1955. Años después, todavía el Padre José María Velaz, visionario práctico recorría televisión, radio e impresos para explicar de qué se trataba aquella iniciativa novedosa, venezolana que empezó en el 23 de enero y hoy ya está en veinticuatro países y en el nuestro, está en los rincones más insospechados de esta geografía ancha. Tiene ciento setenta y ocho escuelas en el país, veinticinco centros del IRFA y veintitrés emisoras, cincuenta y cuatro centros de capacitación y cinco institutos universitarios.

El Padre Velaz venía de dirigir el histórico Colegio San José de Mérida, casa jesuita de irradiación inolvidable en Mérida y todo el Occidente, lo encargaron de la atención espiritual en la recién fundada UCAB. Lo mejor que se le ocurrió y tenía razón, la estrategia la conozco por su aplicación por los hermanos de La Salle con nosotros: enseñar humanismo en la práctica, inculcar la doctrina, pero conocer las entrañas de tu país, donde la mayoría lucha a diario con privaciones, con dificultades y sale adelante.

En Lara, mi región, hay ocho escuelas, trece centros comunitarios, doce centros de capacitación, una emisora de radio y un Instituto Universitario el Jesús Obrero, el IUJO que es un lujo, ahí en Concepción, mi parroquia barquisimetana, entre la Libertador y la Pedro León. Las escuelas están regadas en los barrios, dado oportunidades de vida mejor a los niños y jóvenes. De Barquisimeto las conozco en La Pastora en Unión, en Carorita de El Cují, en El Tostao de la parroquia más occidental de Iribarren antes llamada Juan de Villegas, como el fundador, en Pavia. Recuerdo también la de Campanero en Carora y la de Sanare.

Fe y Alegría se define como Movimiento por la Educación Popular y la Promoción Social. Una y otra son inseparables. Buena educación para todos es la más eficaz promoción social posible. Su enseñanza principal, me parece es que la calidad no es privilegio, sino resultado de trabajo, talento, buena organización y constancia. Nos dice que no tenemos que conformarnos con lo mediocre, que en el barrio se puede. También que cada bolívar rinde, que no se pierde nada del magro presupuesto y de lo recibido en apoyos. Por eso, no es raro lo que he visto y escuchado repetir con genuino orgullo en estudiantes, docentes y trabajadores: “Yo soy de Fe y Alegría”. En su cumpleaños 68 nos proponen una “Alianza por la Educación”. Ninguna tarea nacional más importante.