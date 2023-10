El colon se inflama principalmente como resultado de una condición conocida como colon irritable o síndrome del intestino irritable, la cual puede ocurrir a raíz de una infección intestinal y es el problema más común de enfermedad gastrointestinal. Por lo general, una persona que sufre de colon inflamado suele padecer diarreas, estreñimiento, dolor abdominal, gases y cólicos.

Para mejorar los síntomas, es necesario desinflamar el colon, pero esto no garantiza la recuperación del mismo, por lo que lo más recomendable es que la persona visite al especialista y realice cambios importantes en su alimentación y estilo de vida para tratar efectivamente la enfermedad y no solamente el síntoma de inflamación.

Causas de la inflamación del colon

Lo primero que debes saber sobre cómo desinflamar el colon inflamado es que esta condición es más común de lo que se cree, al punto que entre 10 % y 20 % de la población mundial la padece.

Además, el colon inflamado no representa obligatoriamente una alteración importante en la función de los intestinos ni anormalidad anatómica y se puede tratar dependiendo de la causa. Estas son las principales causas de la inflamación del colon:

Colon irritable o síndrome del colon o intestino irritable.

Mal o enfermedad de Crohn.

Heridas.

Úlceras o colitis ulcerativa.

Colitis isquémica.

Infecciones bacterianas, fúngicas o víricas.

Cómo comer si tengo el colon inflamado

Lo primero que debes hacer para desinflamar el colon es cambiar radicalmente tu alimentación. Existe una relación estrecha entre una mala alimentación -rica en grasas y alimentos procesados- y la aparición del colon irritable y la inflamación de este órgano.

Por lo tanto, para desinflamar el colon es necesario llevar una alimentación balanceada, reduciendo el consumo de fibra insoluble (pan, arroz, etc.) y aumentar el consumo de fibra soluble (patatas, zanahorias, cebada, etc.).

Existen muchos alimentos que sirven para desinflamar el colon, entre ellos destacan:

Manzana.

Pera.

Cambur.

Melocotón.

Acelgas.

Zanahoria.

Espinacas.

Espárragos.

Auyama.

Pollo.

Carne hervida.

Caldos.

Huevos.

Quesos descremados.

Y en cuanto a las bebidas que ayudan a desinflamar el colon, es muy recomendable la infusión de manzanilla o tomillo, que por sus propiedades digestivas que alivian el malestar producido por los gases, ofrecerá sensación de mejora.

Asimismo, es necesario disminuir el consumo de chocolate, bebidas como la cerveza y los refrescos, pues aumentan las probabilidades de dolor y empeoramiento de la inflamación. En su lugar, aumenta la cantidad de agua que tomas a diario.

La alimentación saludable es indispensable y el remedio más eficaz para desinflamar el colon, así que prepara tus comidas a la plancha, prescinde de las grasas, evita los embutidos e incorpora vegetales y verduras.

Para desinflamar el colon, debes saber que los edulcorantes son excelentes estimulantes de los movimientos intestinales.

Si además de la inflamación, estás presentando constantes evacuaciones evita por completo ingerir sacarina o cualquier otro endulzante que pueda ocasionar la misma reacción en tu organismo. Asimismo, evita consumir alimentos procesados que contengan endulzantes artificiales.

Sábila

La sábila es una planta muy usada en medicina natural y en cosmética, pues está repleta de propiedades muy beneficiosas para el cuerpo.

Una de ellas es desinflamar, tanto si se aplica de forma externa como si se usarla de forma interna o tomarte el jugo extraído del interior de las hojas.

Para preparar el jugo de aloe vera para aliviar el colon inflamado solo necesitas:

Ingredientes:

2 hojas de sabila.

150 ml de agua.

1 cucharadita de miel.

Preparación y tratamiento

Pela las hojas y extrae el gel.

Agrega el gel en la licuadora con el agua y si quieres agrega el jugo o trozo pequeños de algunas de las frutas mencionadas en el apartado anterior.

Licúa hasta que quede un jugo uniforme.

Vierte el contenido en un vaso grande y agrega un poco de miel.

Toma 1 vaso de jugo de sábila al día, mejor en ayunas, hasta que estés mejor.

Valeriana

La infusión de valeriana es una de las mejores opciones que existe para desinflamar el colon, pues tiene la capacidad de disminuir la hinchazón del colon, los espasmos intestinales y malestares estomacales. Eso sí, debes tomar en cuenta que el efecto relajante de la valeriana es muy potente, por lo que se recomienda tomar la infusión antes de dormir, ya que es ideal para propiciar un sueño óptimo.

Toma 1 infusión de valeriana al día hasta que te sientas mejor del sistema digestivo. No obstante, si ves que a los pocos días de tomarla no mejora, lo más indicado es que dejes este remedio y uses otro e, incluso, que comentes con tu médico cuál puede ser el mejor remedio para ti que complemente la medicación si tomas alguna.

Linaza

Las semillas de lino o linaza son un producto natural que nos ayuda a mejorar la salud intestinal. Es muy un remedio muy usado para desinflamar los intestinos, eliminar toxinas acumuladas en estos y mejorar el tránsito intestinal. Por ello, es común usar la linaza para limpiar el colon y reducir problemas en este, como la inflamación.

Además de seguir estos consejos, conviene que tomes nota de estos otros: deja malos hábitos como el alcohol o el tabaco y haz algo de ejercicio diario.