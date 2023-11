OMS alerta sobre propagación de bacteria acuática vibrio en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la propagación de la bacteria acuática Vibrio en Europa, debido al cambio climático.

La alerta del organismo internacional está basada en un artículo publicado en la revista The Lancet Coundtdown on Health and Climate Change, que informa que “los mares más cálidos aumentaron en 329 km cada año desde 1982, la superficie del litoral mundial apta para la propagación de esta bacteria, siendo la amenaza especialmente grave en Europa, donde las aguas costeras apropiadas para el Vibrio aumentaron 142 kilómetros cada año”.

Este microorganismo puede provocar en las personas cuadros diarreicos, infecciones graves de herida y sepsis que podrían causar la muerte, según reseña Prensa Latina.

Las bacterias del género Vibrio Gram-negativas bacilos, son células en forma de coma, que pueden ser encontradas en agua salada.

Con información de Primicia